«Манчестер Юнайтед» поборется с «Челси» за полузащитника ПСВ Сангаре

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником ПСВ Ибраимом Сангаре, сообщает Sky Sports.

По информации источника, сам 24-летний ивуариец хочет продолжить карьеру в чемпионате Англии. В контракте футболиста прописан пункт об отступных в размере 35 миллионов евро.

В сезоне-2021/23 Сангаре забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 49 матчах за ПСВ.

Ранее сообщалось, что на полузащитника также претендует «Челси».