«Челси» может купить голкипера дортмундской «Боруссии» Кобеля

Руководство «Челси» интересуется покупкой вратаря дортмундской «Боруссии» Грегора Кобеля, сообщает Bild.

По данным издания, голкипер лондонцев Эдуард Менди покинет команду этим летом, поэтому «Челси» ищет замену ему.

В сезоне-2022/23 25-летний Кобель провел 29 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, 12 из них он отстоял «на ноль».

Контракт игрока с немецким клубом действует до 30 июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста — 35 миллионов евро.