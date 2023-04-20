Фонеску может сменить Мойеса на посту главного тренера «Вест Хэма»

Руководство «Вест Хэма» хочет видеть Паулу Фонсеку на посту главного тренера команды в следующем сезоне, сообщает The Guardian.

По информации издания, команда планирует расстаться с Дэвидом Мойесом, который работает в «Вест Хэме» с 2019 года.

В настоящее время Фонекса тренирует «Лилль», который занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

«Вест Хэм» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.