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«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть и во сколько начало онлайн-трансляции

17:00
«Челси» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Фото Reuters
«Челси» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Фото Reuters
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Сегодня, 28 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии, в котором «Челси» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

«Юнайтед» идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, «Челси» отстает от соперника на 6 очков и располагается на пятой строчке. В первом круге команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Следить за матчем «Челси» — «Манчестер Юнайтед» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте ОККО Спорт.

Видеотрансляция матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

Челси — Манчестер Юнайтед

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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