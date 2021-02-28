«Арсенал» одержал волевую победу в гостях над «Лестером»
«Арсенал» обыграл «Лестер» в матче 26-го тура чемпионата Англии.
«Лисы» открыли счет в самом начале первого тайма. Но затем «канониры» отправили в ворота соперника три безответных голах и одержали победу — 3:1.
«Арсенал» набрал 37 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Лестер» остался на третьей строчке (49 очков).
Чемпионат Англии. Премьер-лига
26-й тур
«Лестер» — «Арсенал» — 1:3 (1:2)
Голы: Тилеманс, 6 (1:0). Давид Луиз, 39 (1:1). Ляказетт, 45+2 — с пенальти (1:2). Пепе, 52 (1:3).
«Лестер»: Шмайхель, Эванс (Амарти, 69), Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Томас (Олбрайтон, 46), Тилеманс, Ндиди, Барнс (Дженгиз Юндер, 51), Варди, Ихеаначо.
«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Седрик Суариш, Мари, Тирни, Джака, Эль-Нени (Партей, 66), Смит-Роу (Эдегор, 42), Виллиан, Ляказетт (Обамеянг, 84), Пепе.
Предупреждения: Томас, 38. Тилеманс, 72. Тирни, 90+3.
Судья: Тирни (Англия).
28 февраля. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
«Кристал Пэлас» — «Фулхэм» — 0:0
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, ван Анхолт, Уорд, Ридевалд, Куяте, Миливоевич, Эзе (Маккарти, 79), Бентеке, Таунсенд, Айю.
«Фулхэм»: Ареола, Тете, Аннерсен, Эйна (Робинсон, 46), Адарабиойо, Лофтус-Чик, Х.Рид, Замбо Ангисса (Митрович, 73), Б.Рид (Иван Кавалейру, 66), Маджа, Лукман.
Предупреждения: Миливоевич, 55. Робинсон, 83.
Судья: Тэйлор (Англия).
28 февраля. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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