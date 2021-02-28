Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Арсенал» одержал волевую победу в гостях над «Лестером»

16:57
Теги:

«Арсенал» обыграл «Лестер» в матче 26-го тура чемпионата Англии.

«Лисы» открыли счет в самом начале первого тайма. Но затем «канониры» отправили в ворота соперника три безответных голах и одержали победу — 3:1.

«Арсенал» набрал 37 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Лестер» остался на третьей строчке (49 очков).

Чемпионат Англии. Премьер-лига

26-й тур

«Лестер» — «Арсенал» — 1:3 (1:2)

Голы: Тилеманс, 6 (1:0). Давид Луиз, 39 (1:1). Ляказетт, 45+2 — с пенальти (1:2). Пепе, 52 (1:3).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс (Амарти, 69), Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Томас (Олбрайтон, 46), Тилеманс, Ндиди, Барнс (Дженгиз Юндер, 51), Варди, Ихеаначо.

«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Седрик Суариш, Мари, Тирни, Джака, Эль-Нени (Партей, 66), Смит-Роу (Эдегор, 42), Виллиан, Ляказетт (Обамеянг, 84), Пепе.

Предупреждения: Томас, 38. Тилеманс, 72. Тирни, 90+3.

Судья: Тирни (Англия).

28 февраля. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

«Кристал Пэлас» — «Фулхэм» — 0:0

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, ван Анхолт, Уорд, Ридевалд, Куяте, Миливоевич, Эзе (Маккарти, 79), Бентеке, Таунсенд, Айю.

«Фулхэм»: Ареола, Тете, Аннерсен, Эйна (Робинсон, 46), Адарабиойо, Лофтус-Чик, Х.Рид, Замбо Ангисса (Митрович, 73), Б.Рид (Иван Кавалейру, 66), Маджа, Лукман.

Предупреждения: Миливоевич, 55. Робинсон, 83.

Судья: Тэйлор (Англия).

28 февраля. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир