В пятницу, 25 августа, «Челси» на своем поле примет «Лутон» в рамках 3-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало — в 22:00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча «Челси» — «Лутон» можно будет в соцсети ВКонтакте. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи.

В двух стартовых турах «Челси» набрал всего одно очко, сыграв вничью с «Ливерпулем» (1:1) и уступив в большинстве «Вест Хэму» (1:3). «Лутон» на старте АПЛ был разгромлен «Брайтоном» (1:4).

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