Тен Хаг отказался говорить о Гринвуде

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отказалсял говорить о нападающем Мэйсоне Гринвуде. Несколько дней назад клуб объявил о скором уходе футболиста.

«Команда находится не на том месте в таблице, где мы хотим быть. Я сосредоточен только на тех игроках, которые у меня есть.

Хочу ли возвращения Гринвуда в состав? Я готов говорить только о нашей игре, о нашем составе", — сказал тен Хаг журналистам.

В последний раз 21-летний футболист выходил на поле в начале 2022 года — в январе он был задержан по обвинению в изнасиловании и применении насилия в адрес девушки. В феврале 2023 года стало известно, что полиция Большого Манчестера закрыла дело об обвинении Гринвуда.

В июле у форварда и девушки Хэрриет Робсон, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок.