«Челси» благодаря голу с пенальти обыграл «Кристал Пэлас» в АПЛ

«Челси» на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» в матче 19-го тура АПЛ — 2:1.

Счет на 13-й минуте открыл полузащитник хозяев Михаил Мудрик. На 45+1-й минуте гости сравняли счет благодаря голу Майкла Олисе. Николас Джексон мог вывести синих вперед над 77-й минуте, но его гол отменили из-за офсайда.

Победу команде Маурисио Почеттино принес гол Нони Мадуэке, который реализовал пенальти на 89-й минуте.

«Челси» (25 очков) поднялся на 10-е место в АПЛ. «Кристал Пэлас» (18) идет на 15-й строчке в турнирной таблице.