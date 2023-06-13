«Челси» и «Интер» встретятся для переговоров по Лукаку, Кулибали и Онане

В ближайшие дни «Челси» встретится с «Интером», чтобы обсудить несколько летних трансферных сделок, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, стороны будет обсуждаться вопрос о нападающем Ромелу Лукаку, так как бельгиец возвращается в Лондон в следующем месяце, но, по слухам, хочет остаться в Милане. «Интер» также хочет обсудить возможную аренду защитника «Челси» Калиду Кулибали.

Вратарь «Интер» Андре Онана также, вероятно, станет еще одной темой для разговора, поскольку «Челси», заинтересован в обновлении вратарского штаба.