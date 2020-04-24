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«Челси» хочет продлить контракт с Жоржинью. Другие клубы ведут переговоры с агентом игрока

08:10
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«Челси» не хочет продавать полузащитника Жоржинью и ведет с игроком переговоры о продлении контракта. К агенту 28-летнего футболист уже обратились два крупных европейских клуба, которые также заинтересованы в хавбеке, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

В сезоне-2019/20 Жоржтнью провел за «Челси» 37 матчей, на его счету 7 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 52 миллиона евро.

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