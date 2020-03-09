«Челси» хочет купить шотландский клуб для обхода новых правил аренды игроков

ФИФА готовит новые правила аренды игроков, которые будут действовать с лета 2020 года. «Челси» хочет их обойти с помощью приобретения неназванного шотландского клуба, сообщает The Sun.

В этом случае «Челси» сможет отправлять игроков в шотландский клуб на постоянной основе, заключая контракт с необходимым пунктом. Лондонцы считают, что это также положительно отразится на местных футболистах.

Правила могут помешать Роману Абрамовичу взять контрольный пакет акций в клубе из другой страны, но он может оформить сделку через знакомых.