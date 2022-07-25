«Наполи» отклонил предложение «Вест Хэма» по Зелиньски в 25 миллионов евро. Неаполитанцы просят 35 миллионов

«Наполи» отклонил первое предложение «Вест Хэма» по переходу полузащитника Петра Зелиньски, сообщает инсайдер Альфредо Педулла.

По данным источника «молотобойцы» предложили 25 миллионов евро плюс бонусы. Руководство неаполитанцев рассчитывает выручить за 28-летнего поляка 35 миллионов евро плюс бонусы.

В прошлом сезоне Зелиньски забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 42 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

Соглашение хавбека с клубом истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.