«Челси» готов предложить Тиагу Силве новый контракт

«Челси» намерен предложить 38-летнему защитнику команды Тиагу Силве новый контракт, сообщает The Times.

По данным источника, «синие» хотят, чтобы бразилец остался в клубе. Сам игрок не против продлить контракт и считает, что может продолжать выступать за «Челси» до 40 лет.

Силва играет в составе английской команды с 2020 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне защитник провел на поле 23 матча во всех турнирах и отдал две голевые передачи.