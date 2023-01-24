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Сегодня, 08:35

Анри: «Я рекомендовал тен Хага Лапорте после того, как «Барселона» уволила Кумана»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри высказался о работе главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

22 января в матче 21-го тура АПЛ «Арсенал» переиграл «красных дьяволов» (3:2).

«Рад, что «Арсенал» победил, он заслужил это своей игрой во втором тайме. Но, слушайте, «Манчестер Юнайтед» выглядит совсем другой командой при тен Хаге. Скажу честно, я большой фанат тен Хага, я рекомендовал его Лапорте после того, как «Барселона» уволила Кумана. Он гений», — приводит слова Анри CBS Sports.

Нидерландский специалист работает с «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года.

Его команда занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков за 20 матчей.

Роналд Куман
Тьерри Анри
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 19 16 2 1 45-16 50
2
 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
4
 МЮ 20 12 3 5 32-25 39
5
 Тоттенхэм 21 11 3 7 40-31 36
6
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
7
 Фулхэм 21 9 4 8 32-30 31
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
10
 Челси 20 8 5 7 22-21 29
11
 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13
 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Лидс 19 4 6 9 26-33 18
16
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
17
 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
18
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
19
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
20
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
Результаты / календарь
1 тур
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10 тур
11 тур
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14 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 15:30
Ливерпуль – Челси
 0 : 0
21.01 18:00
Борнмут – Нот. Форест
 1 : 1
21.01 18:00
Лестер – Брайтон
 2 : 2
21.01 18:00
Саутгемптон – Астон Вилла
 0 : 1
21.01 18:00
Вест Хэм – Эвертон
 2 : 0
21.01 20:30
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 0 : 0
22.01 17:00
Лидс – Брентфорд
 0 : 0
22.01 17:00
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 3 : 0
22.01 19:30
Арсенал – МЮ
 3 : 2
23.01 23:00
Фулхэм – Тоттенхэм
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 16
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 18 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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