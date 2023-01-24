Конте: «Хочу помочь Кейну выиграть трофеи в «Тоттенхэме». Он любит этот клуб»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о нападающем команды Гарри Кейне.

23 января в матче 21-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:0) английский форвард стал автором победного мяча и повторил рекорд Джимми Гривза, который выступал за клуб с 1961 по 1970 год. Кейн забил свой 266-й гол за «Тоттенхэм».

«Мы говорим об игроке с фантастическими способностями, невероятными навыками. Конечно, я хотел бы помочь сделать что-то важное. Выиграть что-то с «Тоттенхэмом». Он любит «Тоттенхэм», клуб в его сердце. Я думаю, что мы должны быть мечтателями. Я поговорил с игроками и сказал, что этот день должен стать для нас отправной точкой. Если мы хотим быть мечтателями, мы должны знать, что Кубок Англии — тяжелый турнир. Если я увижу это единство, у нас будет время спасти этот сезон. Поражение от «Сити» было странным. Когда ты пропускаешь четыре мяча в одном тайме, значит, вероятно, что-то делаешь не так. Если вы пропускаете 21 гол в 10 играх, возможно, что-то идет не так», — приводит слова Конте The Guardian.

29-летний англичанин выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Его действующее соглашение со «шпорами» рассчитано до 2024 года.

Его команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 36 очков за 21 матч.