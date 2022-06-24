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Сегодня, 12:21

«Челси» готов купить Неймара этим летом

Виктория Кравченко
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«Челси» рассматривает покупку нападающего «ПСЖ» Неймара. Руководство клуба видит в игроке альтернативную замену форварду Ромелу Лукаку, сообщает Daily Star.

Ранее сообщалось, что парижане готовы расстаться с футболистом этим летом. На него уже претендуют «Ювентус» и «Барселона». Клубы предлагают 50 миллионов евро за его переход.

В прошедшем сезоне Неймар забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 28 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://www.dailystar.co.uk/
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
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