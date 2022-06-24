«Челси» готов купить Неймара этим летом

«Челси» рассматривает покупку нападающего «ПСЖ» Неймара. Руководство клуба видит в игроке альтернативную замену форварду Ромелу Лукаку, сообщает Daily Star.

Ранее сообщалось, что парижане готовы расстаться с футболистом этим летом. На него уже претендуют «Ювентус» и «Барселона». Клубы предлагают 50 миллионов евро за его переход.