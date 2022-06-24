«Манчестер Сити» бесплатно подпишет 29-летнего вратаря Ортегу

Вратарь «Арминии» Штефан Ортега перейдет в «Манчестер Сити», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в Twitter.

По информации источника, 29-летний немец подпишет с английским клубом контракт до 30 июня 2025 года.

Отмечается, что «Манчестер Сити» подпишет вратаря бесплатно, так как в 30 июня у него истекает срок соглашения с немецким клубом.

В прошедшем сезоне Ортега принял участие в 35 матчах за «Арминию» во всех турнирах и пропустил 59 мячей.