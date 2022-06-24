Эриксен рассматривает два варианта продолжения карьеры

Датский полузащитник Кристиан Эриксен все еще не знает, в каком клубе хочет продолжить карьеру. Футболист рассматривает два варианта, пишет Sky Sports.

По данным источника, игрок выбирает между «Брентфордом», который хочет продлить соглашение с Эриксеном и между «МЮ. Футболист хотел бы перейти в стан манкунианцев, но его семья не очень хочет покидать Лондон.

Полузащитник выступает за «Брентфорд» с января 2022 года, на его счету 1 гол и 3 результативные передачи в 10 матчах за команду. Летом он может получить статус свободного агента.