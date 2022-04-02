Гол Эриксена помог «Брентфорду» разгромить «Челси» на выезде

«Брентфорд» на выезде обыграл «Челси» в матче 31-го тура АПЛ — 4:1.

В составе гостей дубль сделал Виталий Янельт, по одному мячу забили Йоан Висса и Кристиан Эриксен. Для Эриксена гол в игре с «Челси» стал первым за «Брентфорд». Датчанин вернулся в АПЛ в конце января этого года, до этого момента футболист не играл с июня 2020 года. Игрок перенес остановку сердца во время матча Евро-2020 против Финляндии.

Единственный мяч хозяев забил Антонио Рюдигер.

«Брентфорд» прервал серию «Челси» из 6 побед подряд. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ с 33 очками в 31 игре. «Челси» идет на 3-й строчке с 59 очками в 29 матчах.