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Сегодня, 18:56

«Вулверхэмптон» победил «Астон Виллу», «Брайтон» и «Норвич» сыграли вничью

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Вулверхэмптон» победил «Астон Виллу» в матче 31-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.

В составе «Вулверхэмптона» отметились Хонни Кастро и Эшли Янг. У «Астон Виллы» единственный гол забил Олли Уоткинс.

В другом матче тура «Брайтон» и «Норвич» сыграли вничью. Игра завершилась со счетом 0:0.

«Вулверхэмптон» набрал 49 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Астон Виллы» 36 очков и 9-я позиция.

«Брайтон» имеет в активе 34 очка и 13-ю строчку, а у «Норвича» 18 очков и последнее, 20-е место.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
02 апр, 17:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
2:1
Астон Вилла
Голы
Хонни Кастро, 7 (1:0), Янг, 36 (2:0), Уоткинс, 86 (2:1)
Вулверхэмптон Уондерерс
Жозе Са Марсал Боли Коади Хонни Кастро Килман Жоау Моутинью Дендонкер Поденсе (Хван Хи Чхан, 68) Тринкан (Педру Нету, 75) Силва (Шикинью, 90+1)
Астон Вилла
Мартинес Кэш Конса Мингс Динь (Янг, 13) Макгинн Сансон (Дуглас Луис, 72) Коутинью (Буэндия, 74) Рэмси Уоткинс Бэйли
Предупреждения
Коади 24’, Хонни Кастро 66’, Марсал 90+2’, Педру Нету 90+3’  -  Макгинн 38’, Янг 90+3’, Конса 90+4’
Судьи
Инглэнд (Англия)
Англия. Премьер-лига. 31-й тур
02 апр, 17:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон & Хоув
0:0
Норвич
Нереализованный пенальти
Мопей 29
Брайтон & Хоув
Санчес Лемпти Данк Велтман Кукурелья Макаллистер Гросс Марч (Модер, 83, Сармиэнто, 88) Мопей (Мвепу, 78) Троссар Уэлбек
Норвич
Крул Бирам Гибсон Хэнли Яннулис Гилмор Норманн Ле Мелу (Роу, 61) Маклин (Дауэлл, 90+3) Рашица (Тзолис, 81) Пукки
Предупреждения
Лемпти 68’  -  Маклин 81’
Судьи
Хупер (Англия)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Норвич
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
8
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
9
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
15
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
19
 Бернли 28 3 12 13 22-40 21
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
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38 тур
2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
 2 : 0
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 2
2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 0 : 0
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 2 : 1
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 1 : 1
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 1 : 4
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 - : -
3.04 16:00
Вест Хэм – Эвертон
 - : -
3.04 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
4.04 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
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Мохамед Салах

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Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

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Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
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Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
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Арсенал

 17 1 6
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