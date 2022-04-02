«Вулверхэмптон» победил «Астон Виллу», «Брайтон» и «Норвич» сыграли вничью

«Вулверхэмптон» победил «Астон Виллу» в матче 31-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.

В составе «Вулверхэмптона» отметились Хонни Кастро и Эшли Янг. У «Астон Виллы» единственный гол забил Олли Уоткинс.

В другом матче тура «Брайтон» и «Норвич» сыграли вничью. Игра завершилась со счетом 0:0.

«Вулверхэмптон» набрал 49 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Астон Виллы» 36 очков и 9-я позиция.

«Брайтон» имеет в активе 34 очка и 13-ю строчку, а у «Норвича» 18 очков и последнее, 20-е место.