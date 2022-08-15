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15 августа, 17:43

«Челси» близок к подписанию 19-летнего полузащитника «Интера»

Читать «СЭ» в

«Челси» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Интера» Чезаре Казадеи, сообщает The Guardian. Футболист может продолжить карьеру в молодежной команде синих.

По информации источника, лондонский клуб предлагает за 19-летнего итальянца 12 миллионов фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Казадеи провел 39 матчей за молодежную команду «Интера», забил 16 голов и отдал 5 результативных передач во всех турнирах.

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 - : -
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Борнмут – Арсенал
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Морено Родриго

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Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

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Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

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П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

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Кевин Де Брейне

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Манчестер Сити

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Айван Тони

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И К Ж
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