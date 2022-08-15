«Челси» близок к подписанию 19-летнего полузащитника «Интера»
«Челси» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Интера» Чезаре Казадеи, сообщает The Guardian. Футболист может продолжить карьеру в молодежной команде синих.
По информации источника, лондонский клуб предлагает за 19-летнего итальянца 12 миллионов фунтов стерлингов.
В прошедшем сезоне Казадеи провел 39 матчей за молодежную команду «Интера», забил 16 голов и отдал 5 результативных передач во всех турнирах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
2
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Челси
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Брайтон
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|6-2
|4
|
8
|Лидс
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
9
|Борнмут
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
10
|Нот. Форест
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
11
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
12
|Ливерпуль
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Фулхэм
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Саутгемптон
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
15
|Вулверхэмптон
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Кр. Пэлас
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
17
|Лестер
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
18
|МЮ
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
19
|Вест Хэм
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.08
|14:30
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|- : -
|20.08
|17:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|- : -
|20.08
|17:00
|
Эвертон – Нот. Форест
|- : -
|20.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|- : -
|20.08
|17:00
|
Лестер – Саутгемптон
|- : -
|20.08
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|- : -
|21.08
|16:00
|
Лидс – Челси
|- : -
|21.08
|16:00
|
Вест Хэм – Брайтон
|- : -
|21.08
|18:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|- : -
|22.08
|22:00
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Морено Родриго
Лидс
|3
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|2
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|2
|П
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|2
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|2
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Рис Джеймс
Челси
|2
|0
|2
|
|
Дэнни Ингс
Астон Вилла
|2
|0
|2
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