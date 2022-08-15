«Челси» близок к подписанию 19-летнего полузащитника «Интера»

«Челси» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Интера» Чезаре Казадеи, сообщает The Guardian. Футболист может продолжить карьеру в молодежной команде синих.

По информации источника, лондонский клуб предлагает за 19-летнего итальянца 12 миллионов фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Казадеи провел 39 матчей за молодежную команду «Интера», забил 16 голов и отдал 5 результативных передач во всех турнирах.