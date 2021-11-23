Чалоба рассказал, на кого ровняется в «Челси»

Защитник «Челси» Трево Чалоба рассказал о своих взаимоотношениях с товарищами по команде.

«Тиагу Силва был моим кумиром в детстве, он восхищал меня. Он был очень успешным. Здорово, что у меня есть возможность играть и тренироваться с ним. Я должен брать с него пример, хочу многого добиться. А он — образец, как это сделать.

С момента, как я пришел в команду, моим наставником был Антонио Рюдигер. Он помогает мне на тренировках. Когда я был в аренде, он говорил мне, что нужно делать», — цитирует Чалобу официальный сайт «Челси».

В текущем розыгрыше 26-летний англичанин провел 7 матчей в АПЛ, забив 2 гола. После 12 туров чемпионата «Челси» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

Сегодня, 23 ноября, «синие» сыграют с «Ювентусом» в 5-м туре Лиги чемпионов.