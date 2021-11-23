Фред поблагодарил Сульшера за работу в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред прокомментировал отставку Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды.

«Уважение! Спасибо за все!» — написал Фред в Instagram.

Сульшер возглавлял «Манчестер Юнайтед» с декабря 2018 года. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате Англии-2019/20, а также вышла в финал Лиги Европы-2020/21.