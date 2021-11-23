Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Фред поблагодарил Сульшера за работу в «Манчестер Юнайтед»

10:28
Теги:

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред прокомментировал отставку Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды.

«Уважение! Спасибо за все!» — написал Фред в Instagram.

Сульшер возглавлял «Манчестер Юнайтед» с декабря 2018 года. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате Англии-2019/20, а также вышла в финал Лиги Европы-2020/21.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CWjC6JBpmAC/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
КХЛ признала три русских клуба из провинции ненужными и выгнала из лиги. Уход из элиты — это конец?
Родителей убитой в Тюмени девочки лишили прав
0