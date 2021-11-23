Фред поблагодарил Сульшера за работу в «Манчестер Юнайтед»
10:28
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред прокомментировал отставку Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды.
«Уважение! Спасибо за все!» — написал Фред в Instagram.
Сульшер возглавлял «Манчестер Юнайтед» с декабря 2018 года. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате Англии-2019/20, а также вышла в финал Лиги Европы-2020/21.
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