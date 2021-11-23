Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» высказался по поводу отставки Уле-Гуннара Сульшера из «Манчестер Юнайтед».

«Я не готов отвечать на этот вопрос. Ни секунды не думал о «Манчестер Юнайтед». Простите», — цитирует Клоппа Mirror.

«МЮ» с 17 очками занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» с 22 очками располагается на 3-м месте.

Завтра, 24 ноября, «Ливерпуль» сыграет с «Порту» в Лиге чемпионов. Начало — в 23.00 (мск).