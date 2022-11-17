Гари Невилл: «МЮ» придется расторгнуть контракт с Криштиану»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что клуб расстанется с нападающим Криштиану Роналду.

«Он знал, что это интервью станет концом его карьеры в «Манчестер Юнайтед», — сказал Невилл Sky Sports. — Сейчас важно, что собирается делать клуб. Им придется расторгнуть контракт с Криштиану Роналду, иначе это создаст прецедент, когда в будущем любой игрок может взять и раскритиковать клуб».

Бывший футболист «МЮ» отметил, что он согласен с некоторыми словами Криштиану.

«Но реальность такова, что, если ты являешься наемным работником, то, когда ты говоришь подобные вещи, сотрудничество с тобой должно быть прекращено. И у меня нет сомнений, что «Манчестер Юнайтед» придется сделать это в ближайшее время», — подчеркнул Невилл.

37-летний португалец дал большое интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал клуб и тренерский штаб «МЮ».

В сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за «Манчестер Юнайтед».