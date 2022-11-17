«Ливерпуль» продлит контракт с полузащитником Джонсом

«Ливерпуль» может подписать новое соглашение с полузащитником Кертисом Джонсом, сообщает The Times.

По данным источника, главный тренер красных Юрген Клопп верит в игрока. Клуб готов предложить ему контракт на улучшенных условиях.

Джонс является воспитанником «Ливерпуля». Действующий контракт 21-летнего англичанина с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfertmarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне Джонс провел за «Ливерпуль» всего 7 матчей из-за травмы и пока не отметился результативными действиями.