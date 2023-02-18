Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:33

Бывший владелец «Милана» подал заявку на покупку «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Американский хедж-фонд Elliott, который ранее владел итальянским «Миланом», подал заявку на приобретение английского «Манчестер Юнайтед», утверждает The Times.

В ноябре 2022 года семья Глейзеров, которая владела «Манчестер Юнайтед» с 2005 года, объявила о намерении продать клуб.

Нефтяная компания INEOS, принадлежащая британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу, сделала официальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что шейх Катара Джасим бин Джабер Аль Тани, также претендующий на покупку «МЮ», готов заплатить за клуб 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.

ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения с 1 марта
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
Журналист Херш констатировал сплочение россиян вокруг Путина из-за политики США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уорд-Проуз забил свой 17-й гол со штрафных в АПЛ. Больше только у Дэвида Бекхэма

Аспиликуэте 9 минут оказывали помощь в матче с «Саутгемптоном» и унесли на носилках
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 23 17 3 3 51-23 54
2
 Ман. Сити 24 16 4 4 60-24 52
3
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
7
 Фулхэм 24 11 5 8 35-30 38
8
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
9
 Челси 23 8 7 8 23-23 31
10
 Ливерпуль 21 9 5 7 36-28 32
11
 Астон Вилла 23 8 4 11 28-38 28
12
 Кр. Пэлас 23 6 8 9 21-31 26
13
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
14
 Нот. Форест 23 6 7 10 18-38 25
15
 Вулверхэмптон 23 6 5 12 17-32 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 23 4 7 12 28-39 19
18
 Эвертон 23 5 6 12 17-30 21
19
 Борнмут 23 5 6 12 21-44 21
20
 Саутгемптон 23 5 3 15 19-40 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.02 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 2 : 4
18.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 1 : 1
18.02 18:00
Брайтон – Фулхэм
 0 : 1
18.02 18:00
Челси – Саутгемптон
 0 : 1
18.02 18:00
Эвертон – Лидс
 1 : 0
18.02 18:00
Нот. Форест – Ман. Сити
 1 : 1
18.02 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 0 : 1
18.02 20:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
19.02 17:00
МЮ – Лестер
 - : -
19.02 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 26
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 21 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 21 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости