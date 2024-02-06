Фергюсон приобрел самую дорогую скаковую лошадь в мире

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон стал владельцем самой дорогой скаковой лошади, проданной на публичном аукционе, сообщает Daily Mail.

Фергюсон заплатил за лошадь по кличке Колдуэлл Поттер 634 тысячи фунтов стерлингов.

Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году. Тогда скаковая лошадь по кличке Интерсоннектед была продана на аукционе за 620 тысяч фунтов.

Отмечается, что другая лошадь Фергюсона — Гермес Аллен получила серьезную травму во время скачек Сэндауне. После визита ветеринара животное пришлось усыпить.

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