Клеберсон: «К Фреду многие относятся несправедливо. Он единственный в «МЮ», кто всегда старается изо всех сил»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Клеберсон высказался о вкладе хавбека Фреда в игру манкунианцев.

«К Фреду многие относятся несправедливо, — приводит слова Клеберсона Metro со ссылкой на Paddy Power. — Он единственный в «МЮ», кто всегда старается изо всех сил. Фред очень подвижный, готовый бороться игрок, стремящийся показывать свой лучший футбол. И сейчас у него такая возможность есть«.

По мнению экс-полузащитника, Фред продемонстрировал свое мастерство в нынешнем сезоне.

«Следующий тренер «МЮ» увидит, что Фред ограничен в некоторых аспектах, но очень усердно работает на поле и создает много хороших моментов в команде, действующей не лучшим образом», — сказал он.

В нынешнем сезоне 29-летний бразилец забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач в 31 матче за «Манчестер Юнайтед». Его контракт с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2023 года.