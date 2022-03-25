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Клеберсон: «К Фреду многие относятся несправедливо. Он единственный в «МЮ», кто всегда старается изо всех сил»

Клеберсон высказался о вкладе Фреда в игру «Манчестер Юнайтед»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Клеберсон высказался о вкладе хавбека Фреда в игру манкунианцев.

«К Фреду многие относятся несправедливо, — приводит слова Клеберсона Metro со ссылкой на Paddy Power. — Он единственный в «МЮ», кто всегда старается изо всех сил. Фред очень подвижный, готовый бороться игрок, стремящийся показывать свой лучший футбол. И сейчас у него такая возможность есть«.

По мнению экс-полузащитника, Фред продемонстрировал свое мастерство в нынешнем сезоне.

«Следующий тренер «МЮ» увидит, что Фред ограничен в некоторых аспектах, но очень усердно работает на поле и создает много хороших моментов в команде, действующей не лучшим образом», — сказал он.

В нынешнем сезоне 29-летний бразилец забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач в 31 матче за «Манчестер Юнайтед». Его контракт с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://metro.co.uk/2022/03/24/mauricio-pochettino-is-the-best-option-for-man-utd-as-kleberson-defends-unfairly-treated-star-16338132/
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 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
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 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
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 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
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 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
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 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
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 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
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 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
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11.01 22:45
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