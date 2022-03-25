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Сегодня, 11:11

«Ливерпуль» может летом приобрести хавбека «Фулхэма» Фабио Карвальо

Полузащитник «Фулхэма» летом может стать игроком «Ливерпуля»
Виктория Кравченко
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«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Фулхэма» Фабио Карвальо, пишет The Times. Этим летом футболист может перейти в стан мерсисайдцев.

По данным источника, «Ливерпуль «пытался купить 19-летнего игрока еще в январе этого года, однако не успел оформить трансфер до закрытия трансферного окна.

Контракт футболиста с «Фулхэмом» истекает летом 2022 года, поэтому «Ливерпуль» сможет приобрести хавбека бесплатно. Трансферная стоимость футболиста — 3,5 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Карвальо сыграл за «Фулхэм» 27 матчей в чемпионшипе, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

ФК Ливерпуль
ФК Фулхэм
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 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
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 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
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 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
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 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
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 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
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19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
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Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
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Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
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Ливерпуль

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