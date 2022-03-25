«Ливерпуль» может летом приобрести хавбека «Фулхэма» Фабио Карвальо

«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Фулхэма» Фабио Карвальо, пишет The Times. Этим летом футболист может перейти в стан мерсисайдцев.

По данным источника, «Ливерпуль «пытался купить 19-летнего игрока еще в январе этого года, однако не успел оформить трансфер до закрытия трансферного окна.

Контракт футболиста с «Фулхэмом» истекает летом 2022 года, поэтому «Ливерпуль» сможет приобрести хавбека бесплатно. Трансферная стоимость футболиста — 3,5 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Карвальо сыграл за «Фулхэм» 27 матчей в чемпионшипе, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.