Агуэро: «В Англии за «Манчестер Юнайтед» болеют все журналисты»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро обвинил английских журналистов в симпатиях к «Манчестер Юнайтед».

«Люди, вы не знаете, каково в Англии, — приводит слова Агуэро во время эфира на Twitch Daily Mail. — В Англии за «Манчестер Юнайтед» болеют все журналисты, все каналы. Все!»

Нападающий играл за «Манчестер Сити» с 2011 по 2022 год. На счету 33-летнего аргентинца 184 гола в 275 матчах за «горожан».