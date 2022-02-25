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Сегодня, 15:23

Коул: «Я больше узнал о тактике от Руди Гарсии, чем от Жозе Моуринью»

Бывший игрок «Челси» Коул сравнил тренерские качества Гарсии и Моуринью
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул вспомнил о переходе в «Лилль» на правах аренды в сезоне-2011/12.

«Мне было 29 лет, когда я перешел в «Лилль», — приводит слова Коула Daily Mail. — Но даже в этом возрасте я больше узнал о тактике от Руди Гарсии, чем от Жозе Моуринью. Руди был настолько хорош. Мы пытались играть как «Барселона», и все это определял тренер. У нас был Микаэль Ландро, и он комфортно чувствовал себя при игре ногами. С ним мы начинали комбинации от своих ворот, пытались делать то, что сейчас делают «Манчестер Сити». Мы контролировали мяч. Мне это нравилось».

Коул играл за «Челси» с 2003 по 2010 год. В составе лондонского клуба он трижды выигрывал чемпионат и Кубок Англии, два раза — Кубок футбольной лиги и один раз Суперкубок Англии.

Также экс-полузащитник выступал за сборную Англии с 2001-го по 2010-й.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10548123/Joe-Cole-says-learned-Rudi-Garcia-one-Jose-Mourinho-Carlo-Ancelotti.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490
Джо Коул
Футбол
ФК Лилль
ФК Челси
Жозе Моуринью
Руди Гарсия
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 26 20 3 3 63-17 63
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 26 13 7 6 44-34 46
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
7
 Вулверхэмптон 25 12 4 9 24-20 40
8
 Тоттенхэм 24 12 3 9 31-32 39
9
 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
10
 Саутгемптон 25 7 11 7 32-37 32
11
 Кр. Пэлас 26 6 11 9 36-37 29
12
 Астон Вилла 24 8 3 13 31-37 27
13
 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
14
 Брентфорд 26 6 6 14 27-42 24
15
 Лидс 25 5 8 12 29-56 23
16
 Эвертон 23 6 4 13 28-40 22
17
 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
18
 Бернли 23 3 11 9 21-29 20
19
 Уотфорд 25 5 3 17 25-47 18
20
 Норвич 25 4 5 16 15-53 17
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.12 23:00
Брентфорд – Уотфорд
 2 : 1
11.12 15:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 1 : 0
11.12 18:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 0
11.12 18:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 0
11.12 18:00
Челси – Лидс
 3 : 2
11.12 20:30
Норвич – МЮ
 0 : 1
12.12 17:00
Бернли – Вест Хэм
 0 : 0
12.12 17:00
Лестер – Ньюкасл
 4 : 0
12.12 19:30
Кр. Пэлас – Эвертон
 3 : 1
16.03 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 13 1 5
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