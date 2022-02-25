Коул: «Я больше узнал о тактике от Руди Гарсии, чем от Жозе Моуринью»

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул вспомнил о переходе в «Лилль» на правах аренды в сезоне-2011/12.

«Мне было 29 лет, когда я перешел в «Лилль», — приводит слова Коула Daily Mail. — Но даже в этом возрасте я больше узнал о тактике от Руди Гарсии, чем от Жозе Моуринью. Руди был настолько хорош. Мы пытались играть как «Барселона», и все это определял тренер. У нас был Микаэль Ландро, и он комфортно чувствовал себя при игре ногами. С ним мы начинали комбинации от своих ворот, пытались делать то, что сейчас делают «Манчестер Сити». Мы контролировали мяч. Мне это нравилось».

Коул играл за «Челси» с 2003 по 2010 год. В составе лондонского клуба он трижды выигрывал чемпионат и Кубок Англии, два раза — Кубок футбольной лиги и один раз Суперкубок Англии.

Также экс-полузащитник выступал за сборную Англии с 2001-го по 2010-й.