Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о нападающем команды Криштиану Роналду.

«Я никогда не видел такого игрока, как Роналду в 2005-2009-м, — приводит слова Невилла United in Focus. — Запредельный уровень для этого мира. Честно говоря, Криштиану и сейчас исключительный, для своего возраста. Его голы, уровень физической подготовки. Сейчас у Роналду не очень идут дела в «Манчестер Юнайтед». Это вызывает у него недовольство. Это потому, что он — величайший игрок в мире».

В нынешнем сезоне Роналду забил 15 мячей и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за манкунианцев.