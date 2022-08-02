Агуэро недоволен продажей Стерлинга: «Иногда в «Ман Сити» принимают странные решения»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро недоволен продажей форварда Рахима Стерлинга в «Челси».

«Я не понимаю продажу Стерлинга. Иногда они («Манчестер Сити») принимают странные решения», — сказал форвард во время стриминговой трансляции в Twitch.

13 июля, Стерлинг подписал пятилетний контракт с «Челси».

В составе «Ман Сити» 27-летний футболист выступал с 2015 по 2022 год и 4 раза становился чемпионом Англии.

В прошлом сезоне Стерлинг забил 17 голов и сделал 9 результативных передач в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.