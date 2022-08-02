«Манчестер Сити» предложит Фодену новый контракт до 2027 года. Зарплата хавбека повысится в три раза

«Ман Сити» может предложить Фодену продление контракта до 2027 года с повышением зарплаты в три раза

«Манчестер Сити» предложит полузащитнику Филу Фодену новый контракт, сообщает 90min.

По данным источника, руководство «горожан» намерено продлить 22-летнего англичанина до 2027 года. При этом зарплата Фодена вырастет в три раза и составит около 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Нынешнее соглашение футболиста с «Ман Сити» действует до 2024 года. В прошлом сезоне Фоден провел за клуб 45 матчей, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.