Эриксен рассказал о давних переговорах с «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник Кристиан Эриксен заявил, что разговаривал с каждым тренером «Манчестер Юнайтед» после сэра Алекса Фергюсона.
«Будучи игроком «Тоттенхэма», я разговаривал с каждым тренером, что работал здесь, в «Манчестер Юнайтед», мы обсуждали мою ситуацию. Но в то время я был в «Тоттенхэме», и тогда я не мог представить себя в другой английской команде. Потом я отправился за рубеж, в «Интер».
Я всегда держал в уме этот вариант. Точнее, не держал, но мы разговаривали об этом. Для меня то не был правильный момент. Я давно находился в «Тоттенхэме» и хотел попробовать что-нибудь за рубежом. Поэтому я отправился в «Интер» и провел там славное время", — цитирует Эриксена The Guardian.
В свое время заманить Эриксена на «Олд Траффорд» безуспешно пытались Луи ван Гал, Жозе Моуринью и Уле Гуннар Сульшер.
Манкунианцы 15 июля объявили о трансфере 30-летнего игрока. Датчанин подписал контракт до 2025 года.
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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3
|Челси
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4
|Тоттенхэм
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5
|Арсенал
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6
|МЮ
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7
|Вест Хэм
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8
|Лестер
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|0-0
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9
|Брайтон
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10
|Вулверхэмптон
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11
|Ньюкасл
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|0-0
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12
|Кр. Пэлас
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|0
|0-0
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13
|Брентфорд
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14
|Астон Вилла
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15
|Саутгемптон
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|0-0
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16
|Эвертон
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|0-0
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17
|Лидс
|0
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|0
|0
|0-0
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18
|Фулхэм
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
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|0
|0-0
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20
|Нот. Форест
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|0-0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
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