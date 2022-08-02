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Сегодня, 18:53

Эриксен рассказал о давних переговорах с «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Кристиан Эриксен заявил, что разговаривал с каждым тренером «Манчестер Юнайтед» после сэра Алекса Фергюсона.

«Будучи игроком «Тоттенхэма», я разговаривал с каждым тренером, что работал здесь, в «Манчестер Юнайтед», мы обсуждали мою ситуацию. Но в то время я был в «Тоттенхэме», и тогда я не мог представить себя в другой английской команде. Потом я отправился за рубеж, в «Интер».

Я всегда держал в уме этот вариант. Точнее, не держал, но мы разговаривали об этом. Для меня то не был правильный момент. Я давно находился в «Тоттенхэме» и хотел попробовать что-нибудь за рубежом. Поэтому я отправился в «Интер» и провел там славное время", — цитирует Эриксена The Guardian.

В свое время заманить Эриксена на «Олд Траффорд» безуспешно пытались Луи ван Гал, Жозе Моуринью и Уле Гуннар Сульшер.

Манкунианцы 15 июля объявили о трансфере 30-летнего игрока. Датчанин подписал контракт до 2025 года.

Кристиан Эриксен
ФК Манчестер Юнайтед
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