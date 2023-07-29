Бывший игрок «Брайтона» Дендонкер завершил карьеру в 22 года
Экс-защитник «Брайтона» Ларс Дендонкер принял решение завершить карьеру из-за болезни сердца. На этой неделе игроку исполнилось 22 года.
«Всем привет. В детстве у меня была только одна мечта – стать профессиональным футболистом. Но моя профессиональная карьера и мечта подошли к концу очень рано. Из-за болезни сердца я решил прекратить играть из-за собственного здоровья. Это было и будет самым трудным решением в моей жизни. Но пути назад нет, и я должен смотреть в будущее.
11 лет в академии клуба «Брюгге», где у меня появилось много друзей. 2 прекрасных года в «Брайтоне» и переезд в аренду в «Сент-Джонстон», где я дебютировал в профессиональном футболе. Я хочу поблагодарить всех игроков и персонал, с которыми я работал», – написал Дендонкер в социальной сети.
Ларс Дендонкер является братом Леандер Дендонкера, который играет сейчас за «Астон Виллу».
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3
|МЮ
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4
|Ньюкасл
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5
|Ливерпуль
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6
|Брайтон
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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11
|Кр. Пэлас
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12
|Челси
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13
|Вулверхэмптон
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14
|Вест Хэм
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15
|Борнмут
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16
|Нот. Форест
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17
|Эвертон
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18
|Бернли
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19
|Шеффилд Юн.
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20
|Лутон Таун
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
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|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
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|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -