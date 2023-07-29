Бывший игрок «Брайтона» Дендонкер завершил карьеру в 22 года

Экс-защитник «Брайтона» Ларс Дендонкер принял решение завершить карьеру из-за болезни сердца. На этой неделе игроку исполнилось 22 года.

«Всем привет. В детстве у меня была только одна мечта – стать профессиональным футболистом. Но моя профессиональная карьера и мечта подошли к концу очень рано. Из-за болезни сердца я решил прекратить играть из-за собственного здоровья. Это было и будет самым трудным решением в моей жизни. Но пути назад нет, и я должен смотреть в будущее.

11 лет в академии клуба «Брюгге», где у меня появилось много друзей. 2 прекрасных года в «Брайтоне» и переезд в аренду в «Сент-Джонстон», где я дебютировал в профессиональном футболе. Я хочу поблагодарить всех игроков и персонал, с которыми я работал», – написал Дендонкер в социальной сети.

Ларс Дендонкер является братом Леандер Дендонкера, который играет сейчас за «Астон Виллу».