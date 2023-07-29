Бекхэм может поучаствовать в покупке «Манчестер Юнайтед»

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал информацию по поводу возможной продажи «Манчестер Юнайтед» семьей Глэйзеров.

«Пришло ли время Глейзерам уйти? Думаю, да. Думаю, что это происходит исключительно потому, что этого хотят болельщики. Когда вы теряете болельщиков, особенно в таком клубе, как «Манчестер Юнайтед», их трудно вернуть. Очевидно, что Глэйзеры добились многого, и в финансовом плане тот факт, что мы даже говорим о цифрах, за которые «Манчестер Юнайтед» будет продан, говорит о том, какого успеха они добились. Но необходимы перемены. Мы все это видели, мы все это знаем.

В настоящее время у меня много дел, и я сосредоточен исключительно на Майами и всем том, что происходит в моем бизнесе. Но ко мне никто не обращался, и я полагаю, что любое участие в проекте «Манчестер Юнайтед» будет значить для меня очень много. Но кто знает? Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько недель или месяцев. Надеюсь, решение будет принято, и если я буду как-то вовлечен... если нет, то я останусь болельщиком «Юнайтед» и буду делать то, что делают все остальные болельщики — приходить и смотреть на команду", — цитирует The Athletic Бекхэма.

Основными претендентами на покупку «Манчестер Юнайтед» являются компании, возглавляемые шейхом Катара Джасимом бин Хамадом Аль Тани и британским бизнесменом сэром Джимом Рэтклиффом. Не исключено, что Бекхэм тоже захочет принять участие в той или иной форме.