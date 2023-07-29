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Бекхэм: «Я восхищаюсь работой Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Дэвид Бекхэм.
Фото AFP

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал, что «Манчестер Юнайтед» необходимы важные решения.

«Приход Эрика тен Хага — это глоток свежего воздуха. Ему пришлось принять несколько сложных решений, но он сделал это самым элегантным образом и так, что болельщики оказались на его стороне. Вне поля, как болельщик и бывший игрок, я просто хочу, чтобы все было решено. Должно быть принято решение относительно владельца. Важные вещи должны быть сделаны, и изменения должны произойти, особенно когда видишь, что делает «Манчестер Сити».

Дело не только в том, что они выигрывают. Видно, что «Ман Сити» строит свою команду на будущее, а не просто от сезона к сезону. У них есть стабильность с Пепом, которым я восхищаюсь. Мы («Манчестер Юнайтед») были вершиной дерева, мы выигрывали все, мы были успешными, мы были теми, куда хотели приходить игроки. К счастью, у нас все еще есть та тяга к «Манчестер Юнайтед», которая существовала, когда я пришел туда. Мы хотим вернуть это, и чем быстрее будет принято решение, тем лучше», — цитирует The Athletic Бекхэма.

Ранее появилась информация о возможной продаже «Манчестер Юнайтед» семьей Глэйзеров. Основными претендентами на покупку «Манчестер Юнайтед» являются компании, возглавляемые шейхом Катара Джасимом бин Хамадом Аль Тани и британским бизнесменом сэром Джимом Рэтклиффом.

 
Дэвид Бекхэм. Бекхэм может поучаствовать в покупке «Манчестер Юнайтед»
Дэвид Бекхэм
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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