Бекхэм: «Я восхищаюсь работой Гвардиолы в «Манчестер Сити»
Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал, что «Манчестер Юнайтед» необходимы важные решения.
«Приход Эрика тен Хага — это глоток свежего воздуха. Ему пришлось принять несколько сложных решений, но он сделал это самым элегантным образом и так, что болельщики оказались на его стороне. Вне поля, как болельщик и бывший игрок, я просто хочу, чтобы все было решено. Должно быть принято решение относительно владельца. Важные вещи должны быть сделаны, и изменения должны произойти, особенно когда видишь, что делает «Манчестер Сити».
Дело не только в том, что они выигрывают. Видно, что «Ман Сити» строит свою команду на будущее, а не просто от сезона к сезону. У них есть стабильность с Пепом, которым я восхищаюсь. Мы («Манчестер Юнайтед») были вершиной дерева, мы выигрывали все, мы были успешными, мы были теми, куда хотели приходить игроки. К счастью, у нас все еще есть та тяга к «Манчестер Юнайтед», которая существовала, когда я пришел туда. Мы хотим вернуть это, и чем быстрее будет принято решение, тем лучше», — цитирует The Athletic Бекхэма.
Ранее появилась информация о возможной продаже «Манчестер Юнайтед» семьей Глэйзеров. Основными претендентами на покупку «Манчестер Юнайтед» являются компании, возглавляемые шейхом Катара Джасимом бин Хамадом Аль Тани и британским бизнесменом сэром Джимом Рэтклиффом.
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|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|МЮ
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4
|Ньюкасл
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5
|Ливерпуль
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6
|Брайтон
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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11
|Кр. Пэлас
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12
|Челси
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13
|Вулверхэмптон
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14
|Вест Хэм
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15
|Борнмут
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
|Эвертон
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|0-0
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18
|Бернли
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|0-0
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19
|Шеффилд Юн.
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|0-0
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20
|Лутон Таун
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -