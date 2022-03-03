Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Романа Абрамовича выставить «Челси» на продажу.

«Дай бог каждому клубу такого президента, спонсора, инвестора. Была выстроена очень грамотная работа, и результаты это подтверждают! Абрамович вызывает только восхищение! Для «Челси» это большая потеря. Но, может, он и подустал, почти 19 лет же провел в клубе. Очень важно, чтобы в футболе было больше таких же любящих свое дело людей. Когда он приходил, все обсуждали это, было много людей, сомневавшихся в сделке. Однако все было сделано правильно. Результат налицо!» — сказал Канчельскис «СЭ».

Вчера, 2 марта, Роман Абрамович объявил о своем решении продать «Челси». Российский бизнесмен владел клубом с 2003 года.