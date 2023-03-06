Булыкин — о матче «Ливерпуль» — «МЮ»: «Неожиданный результат. 7:0 — такого никто не мог предположить»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от победы «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура чемпионата Англии (7:0).

«Неожиданный результат. 7:0 — такого никто не мог предположить. Очень интересно, как будет реагировать команда и руководство, как «МЮ» сыграет в следующем матче. Такое бывает. Когда у команды 7 голов после 8 ударов по воротам. Когда я выступал за «Динамо», мы обыгрывали «Зенит» со счетом 7:1, хотя команды были равные по силе. А наша сборная проиграла Португалии с Криштиану Роналду 1:7. Все бывает. Главное пережить этот момент и двигаться дальше. Бывает, у тебя нефарт, а у соперника — кураж и везение, и залетает то, что в других матчах и до ворот не долетит», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

«Ливерпуль» с 42 очками идет пятым в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» расположился на третьей позиции, набрав 49 очков.