Рэшфорд — о поражении от «Ливерпуля»: «Мы не должны позволить этому определить весь наш сезон»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:7) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

«Жаль, что мы не можем сыграть этот матч сегодня и попытаться все исправить. Результат есть результат, и мы не можем закрывать на него глаза! Мы не должны позволить этому поражению определить весь наш сезон. Мы должны доверять процессу и держаться вместе», — написал Рэшфорд в Twitter.

В текущем сезоне 25-летний англичанин провел за «МЮ» 25 матчей в АПЛ, забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи.

«Ливерпуль» поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ с 42 очками, «Манчестер Юнайтед» идет на третьей строчке с 49 очками.