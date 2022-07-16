Кулибали: «Счастлив, что оказался в «Челси». Всегда мечтал попробовать себя в АПЛ»
Защитник Калиду Кулибали прокомментировал свой переход из «Наполи» в «Челси».
Сегодня, 16 июля лондонский клуб объявил о заключении контракта с 31-летним сенегальцем до конца июня 2026 года.
«Я очень счастлив, что оказался в «Челси». Это большой клуб, к тому же, я всегда мечтал попробовать себя в Англии. «Челси» мог подписать меня еще 6 лет назад, в 2016 году, но тогда мы не смогли договориться. В этот раз я принял предложение, потому что клуб действительно очень хотел видеть меня в составе. Я поговорил с моими хорошими друзьями, Эдуаром Менди и Жоржиньо, благодаря им мне было проще принять решение. Хочу поблагодарить фанатов «Челси», потому что я уже видел многих в Лондоне, все были рады видеть меня. Надеюсь, что в предстоящем сезоне я буду хорош и мы сможем порадовать наших болельщиков», — приводит официальный сайт «синих» слова Кулибали.
Кулибали выступал за «Наполи» с июля 2014 года. В прошлом сезоне футболист забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 34 матчах за неаполитанцев.
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
|0
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|0
|0-0
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3
|Челси
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|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Арсенал
|0
|0
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|0
|0-0
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6
|МЮ
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|0
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|0
|0-0
|0
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7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -