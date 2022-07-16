Кулибали: «Счастлив, что оказался в «Челси». Всегда мечтал попробовать себя в АПЛ»

Защитник Калиду Кулибали прокомментировал свой переход из «Наполи» в «Челси».

Сегодня, 16 июля лондонский клуб объявил о заключении контракта с 31-летним сенегальцем до конца июня 2026 года.

«Я очень счастлив, что оказался в «Челси». Это большой клуб, к тому же, я всегда мечтал попробовать себя в Англии. «Челси» мог подписать меня еще 6 лет назад, в 2016 году, но тогда мы не смогли договориться. В этот раз я принял предложение, потому что клуб действительно очень хотел видеть меня в составе. Я поговорил с моими хорошими друзьями, Эдуаром Менди и Жоржиньо, благодаря им мне было проще принять решение. Хочу поблагодарить фанатов «Челси», потому что я уже видел многих в Лондоне, все были рады видеть меня. Надеюсь, что в предстоящем сезоне я буду хорош и мы сможем порадовать наших болельщиков», — приводит официальный сайт «синих» слова Кулибали.

Кулибали выступал за «Наполи» с июля 2014 года. В прошлом сезоне футболист забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 34 матчах за неаполитанцев.