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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Брентфордом», команды забили по голу в добавленное время

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Брентфордом» в матче 30-го тура АПЛ — 1:1.

На 73-й минуте судья отменил гол нападающего хозяев Айвана Тони из-за офсайда. На 90+6-й минуте полузащитник гостей Мэйсон Маунт открыл счет, но на 90+9-й минуте защитник «Брентфорда» Кристоффер Айер забил и спас свою команду от поражения.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии-2023/24 с 48 очками в 29 матчах, «Брентфорд» идет на 15-й строчке с 27 очками в 30 играх.

В следующем туре «Брентфорд» примет на своем поле «Брайтон» (3 апреля), а «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Челси» (4 апреля).

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
30 мар, 23:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
1:1
Манчестер Юнайтед

Футбол
ФК Брентфорд
ФК Манчестер Юнайтед
1
0
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Сон Хын Мин назвал тяжелой победу «Тоттенхэма» над «Лутоном»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 28 20 4 4 70-24 64
2
 Ливерпуль 28 19 7 2 65-26 64
3
 Ман. Сити 28 19 6 3 63-28 63
4
 Астон Вилла 30 18 5 7 62-42 59
5
 Тоттенхэм 29 17 5 7 61-43 56
6
 МЮ 29 15 3 11 40-40 48
7
 Вест Хэм 30 12 8 10 49-54 44
8
 Ньюкасл 29 13 4 12 63-51 43
9
 Брайтон 28 11 9 8 50-44 42
10
 Вулверхэмптон 29 12 5 12 42-46 41
11
 Челси 28 11 7 10 49-47 40
12
 Фулхэм 30 11 6 13 46-47 39
13
 Борнмут 29 10 8 11 43-53 38
14
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 34-49 30
15
 Брентфорд 30 7 6 17 42-55 27
16
 Эвертон 29 8 7 14 30-41 25
17
 Нот. Форест 30 6 8 16 36-52 22
18
 Лутон Таун 30 5 7 18 43-62 22
19
 Бернли 30 4 6 20 31-65 18
20
 Шеффилд Юн. 29 3 6 20 27-77 15
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30.03 15:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 4 : 3
30.03 18:00
Борнмут – Эвертон
 2 : 1
30.03 18:00
Челси – Бернли
 2 : 2
30.03 18:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 1 : 1
30.03 18:00
Шеффилд Юн. – Фулхэм
 3 : 3
30.03 18:00
Тоттенхэм – Лутон Таун
 2 : 1
30.03 20:30
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 2 : 0
30.03 23:00
Брентфорд – МЮ
 1 : 1
31.03 16:00
Ливерпуль – Брайтон
 - : -
31.03 18:30
Ман. Сити – Арсенал
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 16
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 16
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 21 1 6
Родри

Родри

Манчестер Сити

 25 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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