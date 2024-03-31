Тен Хаг – об упущенной победе «МЮ»: «Брентфорд был лучше нас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча против «Брентфорда» (1:1) в 30-м туре АПЛ.

Манкунианцы открыли счет на 90+6-й минуте, но упустили победу три минуты спустя.

«Брентфорд» сегодня был лучше нас. Они проявили больше страсти, желания и решительности, чем мы.

Допустимо ли, чтобы другие команды проявляли больше страсти и желания? Нет, никогда. Мы показали это в матче с «Ливерпулем» и во многих других играх. Мы должны показывать это на поле. Мы боролись, но в мелочах «Брентфорд» был более сосредоточен и агрессивен, а все должно было быть наоборот.

Мы выигрывали, но затем упустили победу, это очень разочаровывает», – приводит слова Тен Хага BBC.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии-2023/24 с 48 очками в 29 матчах.