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Сегодня, 16:00

«Брентфорд» — «Астон Вилла»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Трансляция матча АПЛ «Брентфорд» — «Астон Вилла» начнется в 17.00 по московскому времени
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Унаи Эмери.
Унаи Эмери.
Фото AFP

«Брентфорд» на домашней арене «Гтек Коммьюнити Стадиум» примет «Астон Виллу» в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу 17 декабря. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния «Брентфорд» — «Астон Вилла» пройдет в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры АПЛ можно в матч-центре «СЭ».

«Брентфорд» с 19 баллами занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» с 35 очками находится на третьей строчке.

Главным тренером «Астон Виллы» является испанец Унаи Эмери. В 2012 году специалист работал в «Спартаке». На счету Эмери три трофея Лиги Европы, которые он выиграл с «Севильей».

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Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Брентфорд
Унаи Эмери
0
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«Арсенал» — «Брайтон»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 11 4 1 36-15 37
2
 Арсенал 16 11 3 2 33-15 36
3
 Астон Вилла 16 11 2 3 35-20 35
4
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
5
 Тоттенхэм 17 10 3 4 35-23 33
6
 Ньюкасл 17 9 2 6 36-21 29
7
 МЮ 16 9 0 7 18-21 27
8
 Брайтон 16 7 5 4 33-28 26
9
 Вест Хэм 16 7 3 6 26-30 24
10
 Челси 17 6 4 7 28-26 22
11
 Фулхэм 17 6 3 8 26-29 21
12
 Брентфорд 16 5 4 7 23-22 19
13
 Вулверхэмптон 16 5 4 7 21-26 19
14
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
15
 Кр. Пэлас 17 4 5 8 17-25 17
16
 Эвертон 17 8 2 7 22-20 16
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 17-30 14
18
 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
 Бернли 17 2 2 13 16-36 8
20
 Шеффилд Юн. 17 2 2 13 12-43 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.12 23:00
Нот. Форест – Тоттенхэм
 0 : 2
16.12 18:00
Борнмут – Лутон Таун
 - : -
16.12 18:00
Челси – Шеффилд Юн.
 2 : 0
16.12 18:00
Ман. Сити – Кр. Пэлас
 2 : 2
16.12 18:00
Ньюкасл – Фулхэм
 3 : 0
16.12 20:30
Бернли – Эвертон
 0 : 2
17.12 17:00
Арсенал – Брайтон
 - : -
17.12 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 - : -
17.12 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
17.12 19:30
Ливерпуль – МЮ
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 10
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 14 1 6
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 14 1 5
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