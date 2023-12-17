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Сегодня, 16:33

Голкипер «МЮ» Онана – о своей игре: «Хотите сказать, что за полгода лучший вратарь ЛЧ может стать худшим в мире?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Андре Онана.
Фото Reuters

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана отреагировал на критику в свой адрес.

«Если говорить о моем сезоне за «Манчестер Юнайтед» на данный момент, я не счастлив, потому что я знаю, что могу играть намного-намного лучше. Я делал это и знаю, что буду играть лучше, чем сейчас.

Но послушайте, вы хотите сказать мне, что чза полгода лучший вратарь Лиги чемпионов прошлого сезона может стать худшим в мире? Нет. Все временно. Я знаю, что все будет хорошо. Если не сегодня, то завтра. Если не завтра, то послезавтра», – сказал Онана Sky Sports.

В сезоне-2022/23 Онана в составе «Интера» дошел до финала Лиги чемпионов, где его команда уступила «Манчестер Сити» (0:1).

В летнее трансферное окно 27-летний камерунец перешел в «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне он провел за команду 24 матча, пропустил 39 мячей и отыграл 7 встреч на ноль.

Андре Онана
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 11 4 1 36-15 37
2
 Арсенал 16 11 3 2 33-15 36
3
 Астон Вилла 16 11 2 3 35-20 35
4
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
5
 Тоттенхэм 17 10 3 4 35-23 33
6
 Ньюкасл 17 9 2 6 36-21 29
7
 МЮ 16 9 0 7 18-21 27
8
 Брайтон 16 7 5 4 33-28 26
9
 Вест Хэм 16 7 3 6 26-30 24
10
 Челси 17 6 4 7 28-26 22
11
 Фулхэм 17 6 3 8 26-29 21
12
 Брентфорд 16 5 4 7 23-22 19
13
 Вулверхэмптон 16 5 4 7 21-26 19
14
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
15
 Кр. Пэлас 17 4 5 8 17-25 17
16
 Эвертон 17 8 2 7 22-20 16
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 17-30 14
18
 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
 Бернли 17 2 2 13 16-36 8
20
 Шеффилд Юн. 17 2 2 13 12-43 8
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38 тур
15.12 23:00
Нот. Форест – Тоттенхэм
 0 : 2
16.12 18:00
Борнмут – Лутон Таун
 - : -
16.12 18:00
Челси – Шеффилд Юн.
 2 : 0
16.12 18:00
Ман. Сити – Кр. Пэлас
 2 : 2
16.12 18:00
Ньюкасл – Фулхэм
 3 : 0
16.12 20:30
Бернли – Эвертон
 0 : 2
17.12 17:00
Арсенал – Брайтон
 - : -
17.12 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 - : -
17.12 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
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17.12 19:30
Ливерпуль – МЮ
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Сон Хын Мин

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П
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 7
Мохамед Салах

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Ливерпуль

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Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
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Родри

Манчестер Сити

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Алексис Макаллистер

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