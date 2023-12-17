Голкипер «МЮ» Онана – о своей игре: «Хотите сказать, что за полгода лучший вратарь ЛЧ может стать худшим в мире?»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана отреагировал на критику в свой адрес.

«Если говорить о моем сезоне за «Манчестер Юнайтед» на данный момент, я не счастлив, потому что я знаю, что могу играть намного-намного лучше. Я делал это и знаю, что буду играть лучше, чем сейчас.

Но послушайте, вы хотите сказать мне, что чза полгода лучший вратарь Лиги чемпионов прошлого сезона может стать худшим в мире? Нет. Все временно. Я знаю, что все будет хорошо. Если не сегодня, то завтра. Если не завтра, то послезавтра», – сказал Онана Sky Sports.

В сезоне-2022/23 Онана в составе «Интера» дошел до финала Лиги чемпионов, где его команда уступила «Манчестер Сити» (0:1).

В летнее трансферное окно 27-летний камерунец перешел в «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне он провел за команду 24 матча, пропустил 39 мячей и отыграл 7 встреч на ноль.