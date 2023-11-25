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Сегодня, 22:24

«Арсенал» вырвал победу у «Брентфорда» и стал лидером АПЛ

Руслан Минаев
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«Арсенал» на выезде обыграл «Брентфорд» в матче 13-го тура чемпионата Англии — 1:0.

Победу «канонирам» принес гол Кая Хаверца на 88-й минуте встречи. Для немца этот гол стал вторым в этом сезоне АПЛ.

«Арсенал» набрал 30 очков после 13 туров и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ман Сити» (29 очков) и «Ливерпуль» (28) расположились следом.

«Брентфорд» после серии из трех побед потерпел второе поражение кряду. Команда занимает 11-е место в АПЛ с 16 очками.

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
25 нояб, 20:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
0:1
Арсенал

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брентфорд
3
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 13 9 3 1 27-10 30
2
 Ман. Сити 13 9 2 2 33-13 29
3
 Ливерпуль 13 8 4 1 28-11 28
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 Ньюкасл 13 7 2 4 31-14 23
7
 Брайтон 13 6 4 3 28-23 22
8
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
9
 Вест Хэм 13 6 2 5 23-23 20
10
 Челси 13 4 4 5 22-20 16
11
 Брентфорд 13 4 4 5 19-18 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 13 4 3 6 13-18 15
14
 Нот. Форест 13 3 4 6 16-21 13
15
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
16
 Борнмут 13 3 3 7 14-28 12
17
 Лутон Таун 13 2 3 8 12-23 9
18
 Шеффилд Юн. 13 1 2 10 11-34 5
19
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 4
20
 Бернли 13 1 1 11 10-32 4
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.11 15:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 1 : 1
25.11 18:00
Бернли – Вест Хэм
 1 : 2
25.11 18:00
Лутон Таун – Кр. Пэлас
 2 : 1
25.11 18:00
Ньюкасл – Челси
 4 : 1
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
 2 : 3
25.11 18:00
Шеффилд Юн. – Борнмут
 1 : 3
25.11 20:00
Брентфорд – Арсенал
 0 : 1
26.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
26.11 19:30
Эвертон – МЮ
 - : -
27.11 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 12 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 11 1 4
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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