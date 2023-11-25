«Арсенал» вырвал победу у «Брентфорда» и стал лидером АПЛ

«Арсенал» на выезде обыграл «Брентфорд» в матче 13-го тура чемпионата Англии — 1:0.

Победу «канонирам» принес гол Кая Хаверца на 88-й минуте встречи. Для немца этот гол стал вторым в этом сезоне АПЛ.

«Арсенал» набрал 30 очков после 13 туров и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ман Сити» (29 очков) и «Ливерпуль» (28) расположились следом.

«Брентфорд» после серии из трех побед потерпел второе поражение кряду. Команда занимает 11-е место в АПЛ с 16 очками.