Клюйверт стал вторым игроком в 21-м веке с голом в каждой из топ-5 европейских лиг

Вингер «Борнмута» Джастин Клюйверт забил гол в ворота «Шеффилд Юнайтед» (3:1) в матче 13-го тура АПЛ.

Нидерландец стал вторым игроком в этом тысячелетии, который отметился в каждой из топ-5 европейских лиг — АПЛ, ла лиге, серии А, лиге 1 и бундеслиге. Ранее такой результат показал форвард Стефан Йоветич.

Клюйверт за свою карьеру играл за «Рому», «Лейпциг», «Ниццу» и «Валенсию».