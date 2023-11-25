Клюйверт стал вторым игроком в 21-м веке с голом в каждой из топ-5 европейских лиг
Вингер «Борнмута» Джастин Клюйверт забил гол в ворота «Шеффилд Юнайтед» (3:1) в матче 13-го тура АПЛ.
Нидерландец стал вторым игроком в этом тысячелетии, который отметился в каждой из топ-5 европейских лиг — АПЛ, ла лиге, серии А, лиге 1 и бундеслиге. Ранее такой результат показал форвард Стефан Йоветич.
Клюйверт за свою карьеру играл за «Рому», «Лейпциг», «Ниццу» и «Валенсию».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|13
|9
|3
|1
|27-10
|30
|
2
|Ман. Сити
|13
|9
|2
|2
|33-13
|29
|
3
|Ливерпуль
|13
|8
|4
|1
|28-11
|28
|
4
|Тоттенхэм
|12
|8
|2
|2
|24-15
|26
|
5
|Астон Вилла
|12
|8
|1
|3
|29-17
|25
|
6
|Ньюкасл
|13
|7
|2
|4
|31-14
|23
|
7
|Брайтон
|13
|6
|4
|3
|28-23
|22
|
8
|МЮ
|12
|7
|0
|5
|13-16
|21
|
9
|Вест Хэм
|13
|6
|2
|5
|23-23
|20
|
10
|Челси
|13
|4
|4
|5
|22-20
|16
|
11
|Брентфорд
|13
|4
|4
|5
|19-18
|16
|
12
|Вулверхэмптон
|12
|4
|3
|5
|16-20
|15
|
13
|Кр. Пэлас
|13
|4
|3
|6
|13-18
|15
|
14
|Нот. Форест
|13
|3
|4
|6
|16-21
|13
|
15
|Фулхэм
|12
|3
|3
|6
|10-20
|12
|
16
|Борнмут
|13
|3
|3
|7
|14-28
|12
|
17
|Лутон Таун
|13
|2
|3
|8
|12-23
|9
|
18
|Шеффилд Юн.
|13
|1
|2
|10
|11-34
|5
|
19
|Эвертон
|12
|4
|2
|6
|14-17
|4
|
20
|Бернли
|13
|1
|1
|11
|10-32
|4
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.11
|15:30
|
Ман. Сити – Ливерпуль
|1 : 1
|25.11
|18:00
|
Бернли – Вест Хэм
|1 : 2
|25.11
|18:00
|
Лутон Таун – Кр. Пэлас
|2 : 1
|25.11
|18:00
|
Ньюкасл – Челси
|4 : 1
|25.11
|18:00
|
Нот. Форест – Брайтон
|2 : 3
|25.11
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Борнмут
|1 : 3
|25.11
|20:00
|
Брентфорд – Арсенал
|0 : 1
|26.11
|17:00
|
Тоттенхэм – Астон Вилла
|- : -
|26.11
|19:30
|
Эвертон – МЮ
|- : -
|27.11
|23:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|8
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Жереми Доку
Манчестер Сити
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|12
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|11
|1
|4
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|11
|1
|2
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