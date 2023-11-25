Холанн поразил ворота 20 клубов из 21 против которых играл в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн поразил ворота 20 клубов чемпионата Англии из 21, против которых он играл.

Норвежец отметился голом в ворота «Ливерпуля» (1:1) в матче 13-го тура АПЛ.

Единственным клубом, в игре против которого форвард не отличился является «Брентфорд».

В субботу, 25 ноября, Холанн забил 50-й гол в чемпионатах Англии, добравшись до этой отметки быстрее всех в истории турнира.