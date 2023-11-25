Холанн поразил ворота 20 клубов из 21 против которых играл в АПЛ
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн поразил ворота 20 клубов чемпионата Англии из 21, против которых он играл.
Норвежец отметился голом в ворота «Ливерпуля» (1:1) в матче 13-го тура АПЛ.
Единственным клубом, в игре против которого форвард не отличился является «Брентфорд».
В субботу, 25 ноября, Холанн забил 50-й гол в чемпионатах Англии, добравшись до этой отметки быстрее всех в истории турнира.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|13
|9
|3
|1
|27-10
|30
|
2
|Ман. Сити
|13
|9
|2
|2
|33-13
|29
|
3
|Ливерпуль
|13
|8
|4
|1
|28-11
|28
|
4
|Тоттенхэм
|12
|8
|2
|2
|24-15
|26
|
5
|Астон Вилла
|12
|8
|1
|3
|29-17
|25
|
6
|Ньюкасл
|13
|7
|2
|4
|31-14
|23
|
7
|Брайтон
|13
|6
|4
|3
|28-23
|22
|
8
|МЮ
|12
|7
|0
|5
|13-16
|21
|
9
|Вест Хэм
|13
|6
|2
|5
|23-23
|20
|
10
|Челси
|13
|4
|4
|5
|22-20
|16
|
11
|Брентфорд
|13
|4
|4
|5
|19-18
|16
|
12
|Вулверхэмптон
|12
|4
|3
|5
|16-20
|15
|
13
|Кр. Пэлас
|13
|4
|3
|6
|13-18
|15
|
14
|Нот. Форест
|13
|3
|4
|6
|16-21
|13
|
15
|Фулхэм
|12
|3
|3
|6
|10-20
|12
|
16
|Борнмут
|13
|3
|3
|7
|14-28
|12
|
17
|Лутон Таун
|13
|2
|3
|8
|12-23
|9
|
18
|Шеффилд Юн.
|13
|1
|2
|10
|11-34
|5
|
19
|Эвертон
|12
|4
|2
|6
|14-17
|4
|
20
|Бернли
|13
|1
|1
|11
|10-32
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.11
|15:30
|
Ман. Сити – Ливерпуль
|1 : 1
|25.11
|18:00
|
Бернли – Вест Хэм
|1 : 2
|25.11
|18:00
|
Лутон Таун – Кр. Пэлас
|2 : 1
|25.11
|18:00
|
Ньюкасл – Челси
|4 : 1
|25.11
|18:00
|
Нот. Форест – Брайтон
|2 : 3
|25.11
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Борнмут
|1 : 3
|25.11
|20:00
|
Брентфорд – Арсенал
|0 : 1
|26.11
|17:00
|
Тоттенхэм – Астон Вилла
|- : -
|26.11
|19:30
|
Эвертон – МЮ
|- : -
|27.11
|23:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|8
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Жереми Доку
Манчестер Сити
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|12
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|11
|1
|4
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|11
|1
|2
Новости